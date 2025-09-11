Exportações aos EUA tiveram queda em agosto, afetadas por aumento de tarifas, revela Amcham

As exportações do Brasil aos Estados Unidos em agosto foram prejudicadas pelas sobretaxas, que contribuíram para a queda de 18,5% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados compilados pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). Segundo levantamento da Amcham com base em dados da ComexStat, as exportações brasileiras de itens com sobretaxa aos Estados Unidos caíram 22,4%, puxando o desempenho negativo do mês.

Por categoria, a exportação de itens com tarifa de 10% aos Estados Unidos despencou 35,9% em agosto em relação a igual mês de 2024. A de produtos com sobretaxas de 40% ou 50% viram um decréscimo de 14,4%. Os produtos alvo das medidas da Seção 232, que incluem artigos de alumínio e aço, também sofreram redução, de 22,6%.

Os produtos não sujeitos a sobretaxa, embora menos afetados, ainda assim registraram queda de 7,1%, influenciada pela diminuição na demanda norte-americana por petróleo, que caiu 37%, e semiacabados de ferro e aço, que recuaram 23,4%, disse a Amcham em relatório.

Mesmo face aos desafios impostos pelas tarifas, alguns setores apresentaram performance positiva. Produtos como pneus de borracha, equipamentos de engenharia civil e gorduras animais conseguiram expandir suas vendas nos EUA. Segundo a Amcham, isso sugere que a antecipação de embarques foi uma estratégia entre exportadores para mitigar os impactos tarifários.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.