Exército israelense afirma que interceptou míssil lançado do Iêmen

11/09/2025 06h02

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (11) que interceptou um míssil disparado do Iêmen, onde os rebeldes huthis lançam ataques com frequência, que qualificam como represália à ofensiva de Israel em Gaza.

"Um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pelas Forças Aéreas israelenses", informa um comunicado militar publicado na plataforma Telegram.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas em outubro de 2023, os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra território israelense, a maioria interceptados.

Os rebeldes afirmam que atuam em solidariedade com os palestinos.

Israel efetuou vários ataques de represália no Iêmen, direcionados contra portos controlados pelos huthis e o aeroporto da capital, Sanaa.

Bombardeios israelenses na cidade e na região de Al Jawf, norte do país, mataram 35 pessoas e deixaram mais de 130 feridos na quarta-feira (10), informaram os rebeldes, poucos dias após as mortes do primeiro-ministro e de metade dos integrantes de seu gabinete em um ataque.

