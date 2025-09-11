Topo

Notícias

EUA vendem 541,1 mil t de soja da safra 2025/26, mostra USDA

11/09/2025 11h53

São Paulo, 11 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 541,1 mil toneladas de soja da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 4 de setembro, informou nesta quinta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Segundo a agência, foram transferidas vendas de 767 mil toneladas da temporada 2024/25, encerrada em agosto.Os principais compradores na semana foram destinos não revelados (431,7 mil t), Taiwan (62 mil t), Indonésia (32,9 mil t), Malásia (14,2 mil t) e Nepal (7,5 mil t), que compensaram os cancelamentos de México (19,3 mil t), Argélia (800 t) e Tunísia (800 t).O volume total ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,00 milhão de toneladas.As exportações no período encerrado em 31 de agosto somaram 406,6 mil toneladas, levando o total exportado em 2024/25 para 50,106 milhões toneladas, 13% a mais que o registrado um ano antes. No período, os destinos principais foram México (85,5 mil t), Indonésia (69,8 mil t), China (67,8 mil t), Egito (57,8 mil t) e Alemanha (53,3 mil t).Entre 1º e 4 de setembro, os embarques foram de 233,6 mil toneladas. Os principais destinos México (49,9 mil t), Argélia (44,2 mil t), Taiwan (33,8 mil t), Japão (31 mil t) e Tunísia (29,2 mil t)*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Desfile de 7/9 com Lula teve público; vídeo mostra trecho sem arquibancada

Voto de Cármen Lucia ao vivo: onde assistir julgamento de Bolsonaro no STF

Suspeita de matar fisiculturista era foragida por tentativa de latrocínio

Energia elétrica volta em 11 das 15 províncias de Cuba após apagão

Trump diz que concederá medalha da liberdade a Charlie Kirk

Justiça Militar solta três policiais acusados de envolvimento na morte de delator do PCC

Cubanos dos EUA temem fim de privilégio migratório sob governo Trump

EUA vendem 541,1 mil t de soja da safra 2025/26, mostra USDA

Drex foi criado pelo Banco Central e não extingue a poupança

Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

Ataque armado no Equador deixa quatro mortos, incluindo um jogador de futebol