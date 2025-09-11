EUA vendem 305,4 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

São Paulo, 11 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 305,4 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 4 de setembro, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa perda de 2% ante a semana anterior, e recuo de 43% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Japão (78,6 mil t), Indonésia (70 mil t), Filipinas (41 mil t), Venezuela (33,6 mil t) e México (27,3 mil t), que compensaram cancelamentos de destinos não revelados (13 mil t), Bélgica (5 mil t), Equador (3 mil t) e El Salvador (300 t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O total vendido ficou mais perto do piso da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 500 mil toneladas.As exportações somaram 356,5 mil toneladas na semana, perda de 60% ante a semana anterior, e de 45% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Coreia do Sul (67,4 mil t), Filipinas (66 mil t), Bangladesh (60,8 mil t), Taiwan (50,5 mil t) e México (37,1 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires