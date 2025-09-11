Topo

Notícias

EUA vendem 305,4 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

11/09/2025 13h08

São Paulo, 11 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 305,4 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 4 de setembro, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa perda de 2% ante a semana anterior, e recuo de 43% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Japão (78,6 mil t), Indonésia (70 mil t), Filipinas (41 mil t), Venezuela (33,6 mil t) e México (27,3 mil t), que compensaram cancelamentos de destinos não revelados (13 mil t), Bélgica (5 mil t), Equador (3 mil t) e El Salvador (300 t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O total vendido ficou mais perto do piso da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 500 mil toneladas.As exportações somaram 356,5 mil toneladas na semana, perda de 60% ante a semana anterior, e de 45% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Coreia do Sul (67,4 mil t), Filipinas (66 mil t), Bangladesh (60,8 mil t), Taiwan (50,5 mil t) e México (37,1 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

EUA vendem 305,4 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

Belarus liberta 52 presos políticos, incluindo Mikola Statkevitch

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante