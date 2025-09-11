Topo

EUA retiraram tarifa de 10% sobre exportações brasileiras de celulose e ferro-níquel, diz MDIC

11/09/2025 19h58

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta quinta-feira que um decreto emitido pelo governo dos Estados Unidos na semana passada retirou a alíquota de 10% sobre a maior parte das exportações brasileiras de celulose e de ferro-níquel ao país.

Segundo a nota do MDIC, esses produtos agora ficam livres de qualquer tarifa adicional dos EUA, seja a alíquota de 10% imposta universalmente pelo governo do presidente Donald Trump ou a sobretaxa de 40% colocada sobre produtos brasileiros no mês passado.

A sobretaxa foi imposta por Trump, entre outros pontos, pelo que ele vê como "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado mais cedo pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

(Reportagem de Fernando Cardoso)

