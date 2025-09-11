Topo

EUA resolverão comércio com Índia, diz secretário de Comércio em entrevista à CNBC

11/09/2025 12h04

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta quinta-feira que acredita que os EUA farão um acordo comercial com a Índia assim que os indianos pararem de comprar petróleo da Rússia.

Perguntado na CNBC sobre qual questão comercial ele estava mais focado, Lutnick mencionou a Índia e disse: "Bem, nós vamos resolver a questão da Índia", assim que eles pararem de comprar petróleo russo.

(Reportagem de Doina Chiacu)

