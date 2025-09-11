Etanol/EUA: produção aumenta 2,79% na semana, para 1,105 milhão de barris por dia

São Paulo, 11 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,105 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, dia 5 de setembro. O volume representa aumento de 2,79% ante o registrado na semana anterior, de 1,075 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível subiram 0,88%, para 22,8 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 89 mil para 121 mil barris por dia.Os números foram divulgados nesta quarta-feira (10) pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,075 milhão e 1,080 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,6 milhões a 22,8 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.