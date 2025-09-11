Topo

Estrangeiro mata esposa brasileira, os dois enteados e atira na sogra em SC

Ramzi Mohsen Hamdar matou a esposa, Ingrid Iolly, e os dois enteados em SC - Reprodução
Ramzi Mohsen Hamdar matou a esposa, Ingrid Iolly, e os dois enteados em SC Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/09/2025 15h00

Um libanês de 49 anos é suspeito de matar a esposa, que é brasileira, os dois enteados, atirar na sogra e tirar a própria vida, em Joinville (SC), na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Ramzi Mohsen Hamdar matou a esposa, Ingrid Iolly, 40, e os enteados de 15 e 11 anos. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Hamdar também atirou na sogra. A mulher de 65 anos sobreviveu e foi internada em estado grave no Hospital São José. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Triplo homicídio ocorreu na residência do casal por volta das 3h. Após atirar contra as vítimas, Hamdar tirou a própria vida.

Os corpos foram encontrados pelo irmão da vítima, que acionou a Polícia Militar. O corpo de Ramzi estava no segundo andar da casa. Os cadáveres das vítimas fatais estavam em cômodos distintos.

Vizinhos disseram que ouviram gritos e barulhos de tiros vindos da casa. Ainda de acordo com a polícia, as testemunhas relataram ter ouvido mais de 20 disparos. No local, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380, que estava na mão de Ramzi.

Motivação para o triplo homicídio é desconhecida. No entanto, a investigação já descobriu que o casal enfrentava problemas financeiros e dificuldades no casamento. Vizinhos também disseram às autoridades que o casal brigava com frequência.

Natural do Líbano, Ramzi morava no Brasil há pelo menos sete anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Já o relacionamento dele com Ingrid teve início há pouco mais de um ano.

Ramzi tem registro criminal por ameaças, injúria, difamação e invasão de propriedade. Ainda segundo a polícia, uma filha dele, de um relacionamento anterior, tem medida protetiva que o impedia de se aproximar dela.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, o órgão informou que busca elucidar as circunstâncias que motivaram o crime.

