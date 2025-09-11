Topo

Estagiária é demitida da Câmara do DF após postar 'Fux tem que morrer'

Luiz Fux votou pela absolvição de Jair Bolsonaro PL) de todos os crimes - Gustavo Moreno/STF\
Luiz Fux votou pela absolvição de Jair Bolsonaro PL) de todos os crimes Imagem: Gustavo Moreno/STF\
Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 17h36

Uma estagiária foi demitida da Câmara Legislativa do Distrito Federal após publicar, em uma rede social, que o ministro Luiz Fux, do STF, "tem que morrer".

O que aconteceu

Publicação foi feita na manhã de ontem, enquanto Fux votava. O caso foi publicado pelo site Metrópoles e confirmado pelo UOL.

Denúncia foi feita por um parlamentar, que pediu providências. O nome e a função da estagiária não foram divulgados, por isso, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

A Câmara reiterou que repudia qualquer discurso de ódio, manifestação de intolerância ou ataques a autoridades públicas. "A Câmara Legislativa do Distrito Federal informa que manifestações de estagiários, servidores ou colaboradores em perfis pessoais não representam, em nenhuma hipótese, a posição institucional da Casa", diz nota enviada ao UOL.

A instituição mantém rígido compromisso com a ética, a urbanidade e o respeito aos princípios constitucionais, e assegura que eventuais violações à sua política de comunicação são devidamente apuradas, aplicando-se as sanções cabíveis, em conformidade com a legislação e normas internas. No caso específico, a estagiária mencionada foi afastada de suas funções, como medida preventiva e de proteção à integridade institucional.
Câmara Legislativa do Distrito Federal, em nota

Em um voto de quase 12 horas, Fux ontem votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Só dois réus receberam do ministro voto pela condenação —o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o general Braga Netto, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Nesta quinta, porém, a Primeira Turma formou maioria para condenar Bolsonaro e os outros sete. O relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia consideraram que eles são culpados por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado. O ministro Cristiano Zanin, que lia seu voto no fim da tarde, também indicou que votará pela condenação.

