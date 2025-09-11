Valdemar diz que Fux pode ser candidato ao Senado após se aposentar do STF

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que algumas pessoas o procuraram para sugerir que o ministro Luiz Fux, 72, do STF, dispute o Senado pelo Rio de Janeiro quando se aposentar do cargo.

O que aconteceu

Valdemar declarou que não sabe se Fux tem interesse em concorrer ao cargo político. "Ele [Fux] vai se aposentar daqui dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso", disse Valdemar hoje em entrevista à CNN, um dia após o voto do ministro que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado.

Presidente do PL afirmou, porém, que não fez o convite. "Três amigos meus me ligaram ontem. 'Olha, o Fux se for candidato aqui estoura', disseram".

Em 2028, o ministro Luiz Fux irá completar 75 anos. A idade é o limite para que brasileiros possam atuar como ministros do STF —eles são, então, aposentados compulsoriamente. O magistrado chegou ao STF em 2011, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

Na avaliação de Valdemar, Fux deu "show". O presidente do PL avaliou como uma "aula de direito" o voto dele durante o julgamento da trama golpista. "Já tem gente me ligando do Rio de Janeiro para convidá-lo para ser candidato ao Senado do Rio", acrescentou.

O Fux deu uma verdadeira aula de direito. O Bolsonaro está sendo injustiçado. Vai ser uma guerra daqui pra frente. Quem sabe a Cármen Lúcia mude de opinião e caminhe junto com a gente. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, à CNN

Fux vota pela anulação do processo e absolvição de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux absolveu Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele Imagem: EVARISTO SA/AFP

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

O ministro também criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que o órgão não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. Os ministros devem separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.