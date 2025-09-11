'Governo vai trabalhar contra a anistia', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse hoje, em entrevista à rede de TV Band, que seu governo vai trabalhar contra qualquer projeto de anistia aos réus condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A entrevista, gravada, foi ao ar no começo da noite, após a condenação, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), do núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

O que aconteceu

Lula deixou claro que sua administração vai se empenhar para que um eventual projeto da oposição para anistiar os condenados na trama golpista não seja aprovado no Congresso Nacional. O presidente fez a ressalva, na entrevista, de que não era o momento de discutir a anistia em profundidade porque, até aquele momento, ainda não tinha saído o veredito do STF.

O governo vai trabalhar contra a anistia. Isso está escrito, gente. Está desenhado já se sabe quem foi que fez isso [o golpe], quem ia fazer, não tem mais o que discutir. Obviamente, todo bandido vai dizer que é inocente. Agora, para você provar que é inocente, tem de mostrar a prova de que não cometeu o crime.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Para Lula, há "centenas de provas" para condenar Bolsonaro.

Eu posso te dizer o seguinte: olha, primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer. Quem mandou acontecer tudo isso obviamente foi o presidente Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

O presidente também comentou o voto do ministro do STF Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro.

Se o ministro Fux não quiser as provas, é problema dele. As provas estão fartas. O ex-presidente covardemente articulou tudo, pensou tudo, mas não teve coragem. Foi embora porque no dia 1º tinha muita gente na rua e ele esperou pelo dia 8 de janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Anistia

Na Câmara, deputados vêm articulando amarrar a anistia aos golpistas com a votação da isenção do Imposto de Renda. Partidos do Centrão dizem que "falta clima" para votar a isenção diante da pressão pela anistia. Afirmam que, se o texto do IR entrar na pauta, seria difícil impedir modificações no texto.

A saída defendida pelo Centrão é incluir a anistia na ordem do dia de votações. Isso poderia impelir a oposição a desistir de derrubar a votação da isenção do IR. O movimento ganhou força com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. A proposta conta com o apoio da Federação União Brasil-PP.

Líder do PL disse que foi abordado com a sugestão. Sóstenes Cavalcante afirmou ao UOL que não vai abrir mão de tentar derrubar a compensação do IR em troca de pautar a anistia. A proposta é uma das principais pautas do governo Lula (PT) para melhorar a popularidade e disputar a reeleição em 2026. Embora seja consenso que ninguém vai votar contra o benefício, há interesse de algumas alas em deixar a conta da compensação "para o próximo governo".

Hoje, Lula se reuniu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) em meio à pressão pela anistia. Motta resiste em pautar o projeto, mas está pressionado. Aliados do presidente dizem que ele considera a anistia ampla e irrestrita inconstitucional. O chefe da Casa, no entanto, começou a discutir a possibilidade de votar uma proposta com redução das penas. O texto incluiria Bolsonaro também.

Motta tem teto de vidro, com funcionários fantasmas e rachadinha. A "Folha de S.Paulo" revelou que o presidente da Câmara empregou em seu gabinete três funcionárias fantasmas e o caseiro de sua fazenda. O portal "Metrópoles" também revelou que a chefe de gabinete do deputado tem poder de sacar salários e movimentar valores das contas de funcionários e ex-funcionários dele.