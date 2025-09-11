Topo

Notícias

Eduardo Bolsonaro espera mais sanções dos EUA após condenação do pai pelo STF

11/09/2025 17h16

Por Luciana Magalhaes

BRASÍLIA (Reuters) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse à Reuters nesta quinta-feira que espera sanções adicionais dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras após a condenação de seu pai por planejar um golpe para permanecer no poder após perder a eleição de 2022.

O parlamentar alertou que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que votaram pela condenação do ex-presidente podem enfrentar sanções sob a Lei Magnitsky, que já foi aplicada anteriormente pelo governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin apoiaram Moraes no julgamento, sendo Luiz Fux o único dissidente.

Eduardo Bolsonaro se mudou para os EUA no início deste ano para buscar apoio do presidente Donald Trump para interromper processos criminais contra seu pai.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Estagiária é demitida da Câmara do DF após postar 'Fux tem que morrer'

EUA ameaçam tomar medidas contra estrangeiros que elogiem assassinato de Kirk

Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO