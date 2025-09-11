Economistas esperam aumento abrangente dos preços ao consumidor nos EUA em agosto em meio a repasse de tarifas

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A inflação ao consumidor dos EUA provavelmente aumentou em agosto, quando o custo da gasolina subiu e as tarifas sobre as importações elevaram os preços de alguns produtos, mas o ritmo de aumento provavelmente não deve ser forte o suficiente para inviabilizar um corte muito esperado na taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana.

O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Departamento do Trabalho, na quinta-feira, ainda pode alimentar preocupações com a estagflação, após recentes notícias desfavoráveis sobre o mercado de trabalho.

Até o momento, o repasse das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tem sido gradual, mas os economistas esperam que isso possa mudar em breve.

Embora outro relatório do Departamento do Trabalho na quarta-feira tenha mostrado que os preços ao produtor caíram inesperadamente em agosto, em meio a uma retração na margens dos custos dos serviços e a um leve aumento dos preços de bens, os economistas não esperam que isso seja replicado nos dados do CPI.

"As evidências são esmagadoras de que mais inflação relacionada às tarifas está chegando, embora ainda possa levar vários meses até que ela seja totalmente transmitida", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander U.S. Capital Markets.

O CPI provavelmente aumentou 0,3% no mês passado, depois de ter subido 0,2% em julho, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Os preços ao consumidor foram provavelmente impulsionados por aumentos nas bombas e no supermercado. As tarifas aumentaram o preço do café, que até agora teve o maior aumento em quase dois anos e meio, em uma base anual.

Os preços da carne bovina também subiram, uma combinação de tarifas de importação e secas passadas que dizimaram o rebanho nacional.

A escassez de mão de obra nas fazendas, à medida que o governo Trump reúne migrantes sem documentos para deportação, também contribuiu para o aumento dos preços dos alimentos, disseram os economistas.

Nos 12 meses até julho, a previsão é de que o CPI tenha avançado 2,9%. Esse seria o maior ganho anual em sete meses e se seguiria a um aumento de 2,7% em julho.