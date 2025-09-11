É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante

Não é verdade que o Quênia tenha saído da OMS (Organização Mundial da Saúde) porque vacinas aplicadas no país teriam substância esterilizante.

O país não deixou a órgão internacional, e a desinformação sobre a vacina antitetânica é antiga e já foi desmentida diversas vezes em diferentes países. Além disso, o homem que aparece no vídeo enganoso é conhecido por propagar ideias antivacina.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

O vídeo em que um homem afirma que vacinas contra o tétano que foram aplicadas no Quênia entre 2014 e 2015 possuíam uma substância esterilizante é compartilhado com a seguinte legenda: "O Quênia está se retirando da OMS porque descobriu que a vacina contra o tétano foi combinada com um agente esterilizante".

Por que é falso

Desinformação é antiga e já foi desmentida por veículos jornalísticos internacionais. Em uma busca no Google pelo assunto (aqui) foi possível encontrar checagens do site nigeriano Dubawa (aqui, em inglês) — que integra a Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, na sigla em inglês) (aqui) — e também da agência de notícias francesa AFP (aqui, em inglês).

Homem que aparece no vídeo é conhecido antivacina. Em uma busca por um frame do vídeo com auxílio do Google Lens foi possível encontrar o mesmo vídeo publicado como uma legenda afirmando que se tratava do médico queniano Wahome Ngare (aqui, em inglês). De acordo com a AFP, Ngare já disseminou mentiras que relacionavam a vacina contra HPV à infertilidade (aqui e aqui, em inglês). O imunizante é indicado como prevenção ao câncer de colo de útero.

Origem da desinformação sobre antitetânica. Em novembro de 2014, a OMS e a Unicef divulgaram um comunicado em que expressaram preocupação com os boatos envolvendo o imunizante contra o tétano no Quênia (leia aqui, em inglês). Na época, a OMS apoiava uma campanha de vacinação no país junto com o governo local, que tinha como público-alvo mulheres de 15 a 49 anos. Os boatos afirmavam que a vacina seria responsável por causar abortos espontâneos e esterilidade, alegação que não tem respaldo científico. A desinformação foi amplamente disseminada por bispos da Igreja Católica, como noticiou a BBC News (aqui, em inglês).

Quênia não saiu da OMS. A Organização Mundial da Saúde mantém um escritório no país, como é possível verificar nos sites e perfis oficiais (veja aqui e aqui). No mês passado, a OMS reconheceu que o Quênia havia eliminado a tripanossomíase africana humana, conhecida como doença do sono, como um problema de saúde pública (aqui, em inglês). A enfermidade é classificada como uma doença tropical negligenciada e é transmitida por picadas de moscas tsé-tsé infectadas por um parasita (leia aqui, em espanhol). É endêmica na África Subsaariana.

Este conteúdo também foi verificado por Boatos.org.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news