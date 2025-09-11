Desfile de 7/9 com Lula teve público; vídeo mostra trecho sem arquibancada

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Brasília, com a presença de Lula, não teve público e estava "totalmente vazio"

As peças enganosas compartilham imagens da passagem do carro oficial com o presidente e a primeira-dama Janja pelo Congresso Nacional. Como não há civis nesta parte do percurso, as publicações desinformativas dão a entender que todo o trajeto também estaria sem público, o que sinalizaria uma suposta falta de apoio popular ao governo.

Como é possível ver pelas imagens na íntegra, havia público nas arquibancadas montadas depois do Congresso Nacional. O governo federal estimou o público presente em 45 mil, já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em 80 mil pessoas.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que dizem os posts

Uma das publicações traz a seguinte mensagem: "Sem público, Lula e Janja acenam para militares no desfile de 7 de Setembro". Abaixo, há uma foto do presidente e da primeira-dama dentro do veículo oficial acenando durante o desfile.

No canto inferior direito, um homem classifica o desfile como "vergonha" e diz que só há militares no desfile "porque eles são obrigados a participar".

"Cadê o povo? Desfile de Lula totalmente vazio", diz o título de outra publicação, que também traz uma foto de Lula e Janja durante o evento. Um vídeo mostra o momento em que o carro oficial passa em frente ao Congresso Nacional, sem público acompanhando.

Por que é distorcido

Não havia arquibancadas em frente ao Congresso. Ao UOL Confere, a Secom explicou que "as estruturas foram instaladas na Esplanada dos Ministérios, trecho mais adiante da Praça dos Três Poderes". "Portanto, as postagens enganosas divulgam imagens de um local onde não deveria ter de fato concentração de pessoas", diz a pasta.

Público estimado ficou entre 45 mil e 80 mil pessoas. De acordo com o governo federal, cerca de 45 mil pessoas compareceram ao desfile (aqui). Já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal calculou um público em torno de 80 mil pessoas (aqui). No vídeo abaixo, é possível ver que as arquibancadas estavam montadas um pouco depois do Congresso (aqui). Fotos oficiais do desfile também confirmam que a cerimônia contou com presença de público (aqui e abaixo). O evento foi gratuito e os espectadores puderam acessar as estruturas por três pontos ao longo do trajeto (aqui).

Desfile de 7/9 em Brasília contou com participação do público; arquibancadas foram montadas ao longo da Esplanada dos Ministérios Imagem: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

Desfiles anteriores também não tinham civis no trecho citado. Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), apenas militares e autoridades acompanharam o evento em frente ao Planalto e ao Congresso, como se pode notar pelas transmissões oficiais dos eventos em 2019 (aqui e abaixo) e 2022 (aqui e abaixo).

Posts falsos sobre desfile de 7/9 voltaram a circular. Em 2024, publicações semelhantes insinuaram que o evento teria sido um fracasso de público, baseando-se em imagens do mesmo ponto de acesso restrito. Na época, o UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram as peças desinformativas (aqui, aqui e aqui).

Evento ficou marcado pelo discurso de defesa da soberania. A campanha "Brasil soberano" deu o tom do desfile de 7 de Setembro em Brasília. A cerimônia foi realizada em meio ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) não foram ao evento. Já a maioria dos ministros do governo Lula compareceu ao desfile, assim como Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara (aqui e aqui).

