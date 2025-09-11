Topo

Deflação traz alívio momentâneo, mas ameaça economia no longo prazo

Brasil deflação de 0,11% em agosto, segundo o IBGE Imagem: Danilo Verpa/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 05h30

O Brasil registrou em agosto a primeira deflação desde em um ano. No contexto atual da economia, a inflação negativa traz alívio para o bolso dos brasileiros. Entretanto, um recuo persistente e generalizado —ainda longe de acontecer— abre caminho para um efeito danoso sobre a economia.

Entenda

Queda pontual é bem recebida. A deflação de 0,11% é considerada positiva pois abre espaço para cortes da taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano, maior patamar desde julho de 2006. "A função principal da Selic é conter o avanço dos preços e não estimular o crescimento diretamente", diz Thiago Azevedo, sócio-fundador da Guardian Capital.

Por que a variação negativa de agosto não preocupa. A queda da inflação atingiu menos da metade (43%) da cesta de 377 produtos avaliados para a elaboração do índice. "Embora muitos itens tenham caído de preço de forma suficiente para impactar o IPCA geral negativamente, mais itens, no total, continuaram subindo", diz Azevedo. Ele afirma que o cenário resulta de uma "deflação benigna".

Inflação continua acima da meta. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA (5,13% entre setembro de 2024 e agosto deste ano) ainda é superior ao limite da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). A regra determina que a inflação para este ano seja de 3%, com a possibilidade de oscilações de até 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Nós gostaríamos que a deflação continuasse até que o IPCA chegue mais próximo da meta, o que manteria o mercado mais alinhado com a expectativa de desempenho da economia.
Hélder Santos, professor da Fipecafi

Quando a deflação vira problema

Deflação prolongada prejudica a economia. A queda constante dos preços, cenário que está longe de acontecer no Brasil, pode gerar prejuízos. Esse cenário aumenta a incerteza de empresários e consumidores sobre quais estratégias adotar para aproveitar o recuo da inflação.

Freio no consumo e no crescimento do PIB. Como consequência das reduções desenfreadas e generalizadas, a população tende a dar um passo atrás antes de ir às compras, prejudicando diretamente a oferta de bens e serviços. "[A deflação persistente] cria uma esperança de que os preços vão continuar caindo, gerando uma resistência para novos investimentos e reduzindo o faturamento das empresas", explica Santos.

A deflação nociva decorre de queda brusca na demanda, recessão ou contração de crédito, como ocorreu na crise de 1929 ou no Japão nas décadas de 1990 e 2000.
Thiago Azevedo, sócio-fundador da Guardian Capital

Efeito cascata gera uma "deflação autorrealizada". A contaminação das expectativas pelas novas reduções de preços também atinge diretamente o desempenho da economia. "Vira quase uma espiral, porque as pessoas passam a agir de uma forma que estimule a persistência da deflação", reforça Santos.

O que aconteceu com o IPCA

Índice oficial de preços do Brasil ficou negativo. Dados apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve deflação de 0,11% no mês de agosto.

Redução foi a maior em 3 anos. A última deflação da economia nacional havia sido registrada em agosto do ano passado (-0,02%). A nova baixa, no entanto, é a maior desde setembro de 2022 (-0,29%).

Alívio para o bolso das famílias. A deflação foi motivada, principalmente, pela queda de preço de alimentos (-0,46%), combustíveis (-0,89%) e contas de luz (-4,21%).

Deflação traz alívio momentâneo, mas ameaça economia no longo prazo

