Defesa de Bolsonaro recorrerá após condenação no STF

11/09/2025 22h15

A defesa de Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da condenação a 27 anos de prisão que o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs nesta quinta-feira (11) ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

"A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas" e "ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional", escreveram os advogados de Bolsonaro em um comunicado, publicado no X por um de seus colaboradores, Fabio Wajngarten.

