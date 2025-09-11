Defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer após condenação pelo STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vai recorrer, inclusive a cortes internacionais, após a condenação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por envolvimento na trama golpista para mantê-lo no poder.

O que aconteceu

Advogados falam em "penas excessivas". "A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional."

Ainda nega crimes e rebate STF. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que "respeita" a decisão sobre a condenação, mas manifesta "profunda discordância e indignação com os termos". "O ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de Janeiro."

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Deste período, 24 anos e nove meses são de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Mais cedo, os advogados haviam sinalizado que recorreriam a cortes internacionais. "Essas violações, de juízo de exceção, cerceamento de defesa, pavimentam fortemente esse tipo de abordagem em cortes internacionais", disse Paulo Cunha Bueno.

Advogado citou alguns motivos. "Incompetência da Primeira Turma e cerceamento de defesa, que são teses graves. São teses que, colocadas em cortes internacionais, são teses muito caras. Por quê? São interpretadas como violação de direitos humanos", argumentou Bueno.

Leia a íntegra da nota

"A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária.

Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro.

Também continuamos a entender que o ex-Presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, se assim não fosse, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal; da mesma forma, não podemos deixar de dizer, com todo o respeito, que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva.

A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional."

Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno