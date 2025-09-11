Topo

Daniela Lima: Ida de Gilmar Mendes a julgamento foi solidariedade a Moraes

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 21h36

A ida de Gilmar Mendes ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) foi um gesto inédito de solidariedade a Alexandre de Moraes e ao Supremo, avalia Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O ministro não faz parte da Primeira Turma, mas acompanhou de perto o julgamento do ex-presidente, em meio a ameaças recentes a membros do STF e seus familiares. O ato foi visto como símbolo de unidade institucional.

Eu conversei com o ministro Gilmar Mendes e falei: 'Ministro, eu entendo que a ida do senhor até o plenário da Primeira Turma é não só um gesto ao colegiado, mas também um gesto de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes'. Ele confirmou que sim. Gilmar disse que viu as cenas de ontem com muita tristeza e que achou que era importante fazer esse gesto ali em direção à unidade da Primeira Turma.

Há um contexto de ameaça não só aos ministros. Oito já estão sancionados com visto e o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, mas também aos familiares. Isso além dessa fala muito forte de Flávio Dino no final, endereçada ao amigo. De fato, ele é amigo pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Daniela Lima, colunista do UOL

Hoje foi dia de muito recado e direcionamento. Para sintetizar, fico com uma que foi o espírito deste dia. Em uma fala do ministro Flávio Dino, após os diversos integrantes do Supremo que ouvimos terem dito que Fux contrastou com Moraes, [o procurador-geral Paulo] Gonet, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin; Fux contrastou com Fux. Daniela Lima, colunista do UOL

No Congresso, o barulho vai ser muito forte na semana que vem. A expectativa por novas sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes foi alimentada pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio, que voltou a sinalizar nesse sentido. Até por isso, é preciso interpretar.

Hoje, tentei falar com muita gente no campo da direita. As pessoas estavam claramente atordoadas, preocupadas. Quem disser que há um caminho e que amanhã a direita já virá com um novo nome, não é assim que acontecerá. Daniela Lima, colunista do UOL

