Daniela Lima: Fala de Valdemar sobre Fux alimenta ideia de STF politizado

A fala de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre o ministro Luiz Fux reforça a narrativa de politização do STF (Supremo Tribunal Federal), avalia a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, até aliados do presidente do PL consideraram a declaração infeliz, pois ocorre em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro e amplia críticas à Suprema Corte. Valdemar afirmou que Fux poderia se candidatar ao Senado após se aposentar do STF.

Todas as vezes em que a política tenta puxar o magistrado porque gostou ou não gostou da seara do tribunal para a da política, ela prejudica o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque passa e alimenta a ideia da qual a gente deveria se distanciar, na prática e no discurso, de que há politização dentro do tribunal.

Os próprios aliados do Valdemar que [a declaração] foi infeliz. Tudo o que Flávio Dino disse a Alexandre de Moraes, quando fala sobre 'registrar que é uma mentira quando tratam o senhor como um agente político', aplica-se também a Fux no que diz respeito a essa fala. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca que a aproximação de ministros do STF com políticos, mesmo que por elogios, pode dar margem para desconfiança sobre a isenção do Judiciário.

Dessa vez estão taxando um ministro como alguém que seria muito bem aceito, não só no seio do bolsonarismo e no partido de Bolsonaro, que estava sendo julgado hoje e havia sido absolvido por este ministro, mas também em um determinado campo da política. Os próprios aliados acharam que Valdemar não fez bem e não agiu bem. Daniela Lima, colunista do UOL

'Direita está atordoada', avalia Daniela Lima após condenação de Bolsonaro

Daniela Lima avalia que a condenação de Jair Bolsonaro deixou a direita sem rumo e ampliou a incerteza entre lideranças e eleitores; para ela, a família Bolsonaro segue peça central para o futuro do campo conservador.

Hoje eu tentei falar com muita gente no campo da direita. As pessoas estavam claramente atordoadas, preocupadas. Quem disser que há um caminho e que amanhã a direita já virá com um novo nome, não é assim que vai acontecer.

É preciso respeitar esse prazo que ele tem de decidir quando entende que é interessante passar essa faixa. Inclusive para preservar o apoio da família de Bolsonaro, que tem um espólio político que não pode ser desprezado por nenhum candidato da direita ou da centro-direita. E, aparentemente, não chegamos a esse estágio ainda. Haverá muita discussão Daniela Lima, colunista do UOL

