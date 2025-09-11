Fux já admitiu implante e diz ter feito música para autor da Xuxa

Luiz Fux votou ontem pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em todos os cinco crimes apontados na ação sobre a trama golpista. No STF desde 2011, quando foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff, o ministro também é conhecido por curiosidades de sua vida pessoal, que vão da música aos esportes.

Primeiro lugar em concursos

Nascido no Rio de Janeiro em 1953, Luiz Fux se formou em Direito pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 1976. Em 1979, passou em 1º lugar no concurso para ser promotor de Justiça.

Foi aprovado em 1º lugar no concurso de 1995 e se tornou professor titular de Processo Civil na mesma instituição em que se formou. Em 1998, também aprovado em 1º lugar, seguiu para o cargo de professor livre-docente. Fux atua como magistrado desde 1983, quando foi aprovado em 1º lugar no concurso público para juiz de Direito do Rio de Janeiro.

O ministro é autor de mais de 20 livros e conquistou um prêmio Jabuti na categoria Direito, em 2007.

Implante ou peruca?

Em entrevista à colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, em 2012, Fux comentou sobre um assunto que costuma ser debatido entre os internautas: o cabelo do ministro é natural, implante ou peruca? "Já fiz implante capilar", disse ele na ocasião.

Cabelo de Luix Fux é motivo de especulação entre os internautas Imagem: EVARISTO SA/AFP

Autoria de música para compositor da Xuxa

Em 2011, Fux compôs uma canção, chamada "Ela". "Fala das virtudes das mulheres. O Michael Sullivan musicou e vai colocá-la em seu novo CD", disse à Mônica Bergamo. Sullivan, nome artístico de Ivanilton de Souza Lima, é conhecido pela parceria com Xuxa, com quem trabalhava como compositor e produtor. Entre as músicas compostas por ele para a cantora, estão "Lua de Cristal" e "Parabéns da Xuxa".

"O Fagner também quer fazer uma versão, e a gente ainda tem a ambição de levar para o Roberto Carlos ver", completou Fux sobre a música de sua autoria. O refrão dizia: "Capaz de ir ao céu por uma estrela/Que ilumina e brilha o ser amado".

Solo de guitarra e bronca da mãe

Durante a cerimônia de posse de Joaquim Barbosa como presidente do STF, em 2012, Fux viralizou ao subir no palco. Em uma apresentação de cerca de cinco minutos, Fux tocou guitarra e cantou a música "Um Dia de Domingo", conhecida nas vozes de Tim Maia e Gal Costa.

A performance rendeu uma bronca da mãe, Lucy Fux. "Naquele dia [da posse de Joaquim Barbosa], eu estava muito feliz. E me dei o direito de homenagear o Joaquim com uma música. Se meu pai fosse vivo, me reprimiria sobremodo, não tenha dúvida. Assim como minha mãe o fez. Eu não imaginava que fosse ter essa repercussão. Certamente não se repetirá", declarou à Folha.

Ministro Luiz Fux tocando guitarra na festa de posse de Joaquim Barbosa, em 2012 Imagem: Reprodução/Globoplay

Vaidade e esportes

Segundo artigo publicado no portal do Conselho da Justiça Federal, durante a juventude, Fux surfava com os amigos na zona sul do Rio de Janeiro. Na mesma época, ele participava de uma banda com os colegas.

Ainda em entrevista a Mônica Bergamo, em 2012, Fux revelou que pensava em fazer uma cirurgia para retirar as bolsas embaixo dos olhos. O ministro, porém, afirmou que não faria outros procedimentos estéticos. "Plástica em rosto de homem fica horrível", disse à época.

Como hábitos de saúde, Fux contou que fazia ginástica e corria quatro quilômetros todos os dias.

Para beber, a escolha era suco verde "todo dia, que te deixa sempre rejuvenescido", e guaraná em pó "numa fórmula que eu inventei, com Targifor C", disse ele. Refrigerante, só na versão diet. "Tomo ácido linoleico [tipo de gordura da família ômega-6] também, porque você corre, perde mais fluido, transpira".

Tenho que me cuidar. Quando a roupa aperta, eu neurotizo Luiz Fux, em entrevista a Mônica Bergamo

Jiu-jitsu e aparição no complexo da Maré

Praticante da arte marcial há mais de 40 anos, Fux recebeu a faixa vermelha e branca em 2019. A graduação é atingida após sete anos de faixa coral, o penúltimo passo para se tornar grão-mestre de jiu-jitsu.

Em dezembro de 2024, Fux participou da inauguração do projeto social Maré Top Team, realizado no 22º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, situado às margens do Complexo de Favelas da Maré. Na ocasião, ministrou um seminário de defesa pessoal e jiu-jitsu aos policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e jovens que participam do Maré Top Team. "O jiu-jitsu é um instrumento de educação singular", disse Fux durante o evento.

*Com informações do Estadão Conteúdo