CPI dos EUA sobe 0,4% em agosto ante julho e taxa anual avança a 2,9%

11/09/2025 09h44

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,9% em agosto. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para julho altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.

Em julho, o índice cheio do CPI teve alta de 0,2% na comparação mensal e acréscimo de 2,7% no confronto anual.

O núcleo do CPI - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,3% em agosto ante julho. O resultado mensal veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

