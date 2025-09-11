Delegada esposa de assassino confesso de gari é indiciada por prevaricação

A Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a delegada Ana Paula Balbino, mulher de Renê Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes. Além disso, MP denunciou o homem e pediu multa de R$ 150 mil.

O que aconteceu

Ana Paula responderá por prevaricação. O crime acontece quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato por interesses pessoais. A arma usada por Renê Júnior para cometer o crime era de uso pessoal da delegada.

Defesa alega que estado de saúde de Ana Paula impediu que ela pudesse esclarecer os fatos. "Ressalta-se que, devido ao estado de saúde da Dra. Ana Paula Balbino, não foi possível o exercício efetivo do seu direito de defesa no referido inquérito", diz nota enviada pelo advogado Leonardo Avelar Guimarães.

Delegada já havia sido indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por "ceder" ou "emprestar" sua pistola ao marido. Ela pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode aumentar em 50% por ser servidora pública.

Polícia Civil diz que Ana Paula omitiu informações aos investigadores. No dia em que Renê foi preso, em 11 de agosto, ela negou que o marido tivesse acesso às armas de fogo que ela guardava em casa, ainda segundo a polícia.

Renê mentiu para a polícia. Durante depoimento em que confessou o crime, ele alegou que só usou a arma de Ana Paula no dia em que matou o gari e que a esposa não sabia que ele havia pegado a pistola.

Ana Paula está afastada do cargo por motivos de saúde. Ela deixou de exercer a função em 13 de agosto, dois dias depois da prisão do marido. A delegada também deletou perfis que mantinha nas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

Casal também foi alvo de um pedido bloqueio de R$ 3 milhões em bens. O Ministério Público de Minas Gerais quer usar o valor para indenizar a família de Laudemir. A delegada também é alvo do bloqueio porque, por ser dona da arma do crime, responde solidariamente pelo caso, segundo a promotoria.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior confessou que matou Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo, segundo a PM.

Empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Ele fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele e ocultar que havia assassinado Laudemir. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Radaelli afirmou que Renê será indiciado por homicídio qualificado com dois agravantes: motivo fútil e uso de recursos que impediram a defesa da vítima.