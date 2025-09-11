Datas do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando você pode retirar

O governo federal já divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Os resgates seguem a data de nascimento do trabalhador, o que significa que quem faz aniversário em janeiro, por exemplo, já poderá acessar os valores.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03/2025

Fevereiro: 03/02 a 30/04/2025

Março: 03/03 a 30/05/2025

Abril: 01/04 a 30/06/2025

Maio: 02/05 a 31/07/2025

Junho: 02/06 a 29/08/2025

Julho: 01/07 a 30/09/2025

Agosto: 01/08 a 31/10/2025

Setembro: 01/09 a 28/11/2025

Outubro: 01/10 a 30/12/2025

Novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona a modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e autoriza o trabalhador a retirar anualmente parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. Nesse formato, em caso de demissão, o trabalhador não pode sacar todo o valor da conta, mas continua recebendo a multa rescisória.

Já no modelo tradicional, o saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode acessar a totalidade do saldo acumulado no FGTS, incluindo a multa de 40%.

Na modalidade aniversário, o valor fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser sacado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A opção é facultativa e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para depósito, e o crédito ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar para o saque-rescisão por meio do aplicativo, desde que não exista operação de antecipação ativa. Nesse caso, a mudança só passa a valer no 25º mês depois do pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado varia de acordo com uma alíquota progressiva, entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescida de uma parcela fixa que depende da faixa em que o valor se enquadra:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900