Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem mencionar Israel

11/09/2025 16h13

O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nesta quinta-feira (11) os recentes ataques no Catar e pediu uma "desescalada", embora tenha se abstido de mencionar Israel, segundo um comunicado.

O Conselho expressou "sua condenação aos recentes ataques em Doha, território mediador-chave" e ofereceu seu "apoio à soberania e integridade territorial do Catar".

A declaração requer a unanimidade dos 15 países-membros, entre eles os Estados Unidos, aliado de Israel.

Os membros do Conselho expressaram sua "solidariedade com o Catar" e insistiram em seu "papel vital nos esforços de mediação na região, junto com o Egito e os Estados Unidos".

O Conselho, que realizará uma reunião pública sobre esses ataques ainda nesta quinta-feira, destacou que "a libertação dos reféns, incluindo os assassinados pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza devem continuar sendo a máxima prioridade".

Desde o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, e as represálias israelenses na Faixa de Gaza, o Conselho de Segurança tem estado praticamente paralisado nesse assunto devido aos repetidos vetos, em particular dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, declarou estar "muito descontente" com o ataque sem precedentes realizado por Israel no Catar na terça-feira, que tinha como alvo dirigentes do Hamas reunidos em um complexo residencial em pleno centro de Doha.

