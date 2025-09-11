Topo

Notícias

Congresso vai votar a aprovação do projeto da isenção do IR, diz Lula

Brasília

11/09/2025 21h15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou nesta quinta-feira, 11, acreditar que o Congresso aprovará os projetos do Gás para Todos e para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. "Acho que o Congresso vai votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e o desconto para quem ganha até R$ 7,3 mil. E não é favor ao presidente da República", declarou durante entrevista à Bandeirantes.

O petista voltou a defender a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança pública. "O Congresso tem que aprovar a PEC da segurança pública, porque a PEC vai permitir definir claramente a participação do governo federal junto com governos estaduais, se quisermos enfrentar de verdade o crime e a violência", falou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer após condenação pelo STF

Tarcísio fala em sentença 'injusta' com pena 'desproporcional' após condenação de Bolsonaro

Barroso faz aceno a Fux e diz que 'se encerram ciclos de atraso'

STF: 1ª Turma declara inelegibilidade de todos os réus por 8 anos a partir da decisão

Lula: Galípolo sabe que taxa de juros está alta; ela pode começar a abaixar este ano ainda

Congresso tem direito de discutir anistia quando quiser, diz Lula; governo vai trabalhar contra

Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de 'sentença injusta' e critica penas

Congresso vai votar a aprovação do projeto da isenção do IR, diz Lula

STF determina que Ramagem perca cargo de deputado; Câmara precisa validar

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que brigará contra anistia