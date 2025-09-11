Condenação de Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

O jornal El País, um dos maiores diários em língua espanhola do planeta, estampa com destaque a decisão do STF. "Brasil dá um passo transcendental contra a impunidade", ao mencionar que o "ultradireitista Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército, de 70 anos, foi condenado em Brasília por liderar uma conspiração golpista para não entregar o poder".

Na Argentina, o Clarín escreve que o líder de "extrema-direita pode enfrentar mais de 40 anos de prisão" após a condenação. O argentino Página 12 também cita o resultado do julgamento pela condenação. A agência de notícias Reuters e o The Wall Sreet Journal também destacam a condenação de Bolsonaro pelo STF, em matérias publicadas nas suas edições online.

No Oriente Médio, a rede Al-Jazeera também dá destaque à condenação de Bolsonaro e seus aliados.

Além de Bolsonaro, estão condenados Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Braga Netto, Paulo Sergio Nogueira, Anderson Torres, Mauro Cid e Almir Garnier. Os votos pela condenação foram dados pela prática de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é Alexandre Ramagem, que foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O tempo de pena dos réus ainda não foi anunciado e será definido somente ao final dos votos dos cinco ministros, quando é feita a chamada dosimetria. As penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.

O único voto divergente até agora foi proferido pelo ministro Luiz Fux, que concluiu pela absolvição de Bolsonaro, Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier de todos os crimes. E pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto somente pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito.