Topo

Notícias

Como paraquedistas chegaram até a mão do Cristo Redentor para saltar?

11/09/2025 14h18

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta identificar que são os paraquedistas que saltaram do braço direito do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã de quarta-feira, 10. A prática é considerada um crime contra o patrimônio cultural. Não foram divulgados detalhes de como acessaram o monumento.

Uma das formas de se chegar até o topo do Cristo Redentor é por meio das escadas internas. Publicações feitas nas redes sociais mostram como é este acesso e também explicam sobre a necessidade de autorização especial para ter acesso ao local.

Apesar de somente uma pessoa aparecer nas imagens, a polícia afirma que dois homens violaram o monumento ao Cristo Redentor, acessaram indevidamente o braço direito da imagem e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas.

A polícia solicitou imagens de câmeras do Santuário para auxiliar na identificação dos autores. "Devido à violação de patrimônio, a Polícia Militar foi acionada e o caso envolvendo os paraquedistas foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, que pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro", disse a Polícia Civil do Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Presidente do México diz que não quer conflitos por aumento de tarifas que anunciou

Gilmar Mendes vai ao STF no quinto dia do julgamento da trama golpista

Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar câncer pela segunda vez

Prisões, um negócio lucrativo para empresas e gangues

Começa o julgamento de Ryan Routh, acusado de tentar matar Trump em setembro de 2024

FBI oferece R$ 538 mil por informações sobre quem matou Kirk

ONU encerra ajuda aos repatriados afegãos devido às restrições impostas às suas funcionárias

FMI saúda indicadores de inflação e superávit fiscal na Argentina

Faixa coral, Luiz Fux já deu aula de jiu-jítsu para policiais do Bope

Sudão em guerra: 13 milhões de crianças sem escola enfrentam risco de abuso sexual e recrutamento no conflito

Cármen Lucia vota agora: assista ao vivo julgamento de Bolsonaro hoje