Com pressão de anistia, Lula recebe Motta em dia de condenação de Bolsonaro

Lula entregou no início do ano proposta de reforma do Imposto de Renda ao presidente da Câmara, Hugo Motta - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 18h47

Enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) condenava o ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de estado, o presidente Lula (PT) reuniu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), no Palácio do Planalto para sancionar o projeto que criou a carteira nacional do docente.

O que aconteceu

Lula estava bem humorado e sorridente. Em dois momentos, o presidente lembrou que hoje é aniversário de Motta e pediu palmas ao deputado.

Brincadeira com Fux. Durante seu discurso, Lula comparou o ministro da Educação, Camilo Santana, com o ministro do STF, Luiz Fux, ao dizer que o chefe da pasta tentou driblar a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, para aprovar o projeto da carteira nacional do docente. De acordo com o presidente, ela tinha resistência à proposta.

Nem o Fux seria capaz de ser igual a você
Presidente Lula (PT) ao ministro Camilo Santana em uma ironia

Lula e Motta juntos em meio à pressão pela anistia. O encontro dos dois presidentes acontece durante a pressão da oposição para votar o projeto de anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro, inclusive Bolsonaro.

Motta resiste em pautar o projeto, mas está pressionado. Aliados do presidente dizem que ele considera a anistia ampla e irrestrita inconstitucional. O chefe da Casa, no entanto, começou a discutir a possibilidade de votar uma proposta com redução das penas. O texto incluiria Bolsonaro também.

Presidente da Câmara está pressionado por defensores e opositores da anistia. Aliados de Motta afirmam que há um grupo que incentiva a votação do projeto como forma de marcar posição perante ao Supremo, que, segundo esses parlamentares, interfere nas prerrogativas deles. Por outro lado, os conselheiros mais moderados alertam o chefe da Casa sobre os riscos de comprar uma briga com o STF.

Motta tem teto de vidro, com funcionários fantasmas e rachadinha. A Folha de S.Paulo revelou que o presidente da Câmara empregou em seu gabinete três funcionárias fantasmas e o caseiro de sua fazenda. O portal Metrópoles também revelou que a chefe de gabinete do deputado tem poder de sacar salários e movimentar valores das contas de funcionários e ex-funcionários dele.

Cidade de presidente da Câmara é alvo de operação da PF por suspeitas de desvios e fraudes de emendas parlamentares. A prefeitura de Patos, no sertão da Paraíba, é governada por Nabor Wanderley (Republicanos), pai de Motta.

