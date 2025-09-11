Clóvis de Barros: Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

A ideia de 'pátria acima de tudo', frequentemente exaltada em discursos políticos, carrega um vazio conceitual e serve para manter privilégios e desigualdades, afirmou Clóvis de Barros no Alt Tabet, do Canal UOL.

"Estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer? Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser", explicou o filósofo.

Para ele, ao se evocar a noção de pátria, uma palavra de significado fluido, o que se preserva, na prática, são desigualdades históricas.

Dado que a pátria Brasil existe, pelo menos desde a sua independência, você poderia imaginar que o patriotismo faz uma defesa de valores, de crenças, de convicções que existam há bastante tempo. Portanto, é uma espécie de homenagem ao que sempre existiu, homenagem ao passado, homenagem às coisas como elas sempre foram. Pois então, seria interessante observar o que é que sempre foi. E o que a sociedade brasileira sempre foi? Desigual. Elitista. Cheia de privilégios. Discriminatória . Clóvis de Barros

Segundo Clóvis, preservar essa visão beneficia quem sempre esteve em posição de vantagem. "Para os que têm e sempre tiveram, ou digamos, para o grupo que sempre contou com os famosos 90% de toda riqueza, os 5% que sempre tiveram os 90% da riqueza, nada mais adequado do que conservar as coisas como elas sempre foram", pontuou.

O filósofo acrescenta ainda que a mentalidade individualista contribui para a manutenção desse cenário. "Não há uma consciência de transformação em grupo. O que há é uma consciência de obtenção de privilégios pessoal".

Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

O desenvolvimento econômico do Brasil não se reflete em avanços proporcionais na educação, avalia o filósofo Clóvis de Barros Filho.

Embora o Brasil ocupe atualmente a 10ª posição econômica global, o país ainda enfrenta desigualdades profundas no acesso à educação de qualidade e à produção de conhecimento.

A décima economia do mundo não tem a décima educação do mundo, não tem a décima universidade do mundo, não tem a décima produção de conhecimento do mundo, não tem a décima produção de ciência do mundo, aqui é só soja, certo? Grana tem, então acaba ficando com uma aparência de estábulo de ouro. Clóvis de Barros Filho

'Ódio nas redes é tristeza diante do outro', avalia Clóvis de Barros Filho

O discurso de ódio nas redes sociais nasce da tristeza provocada pela percepção de superioridade alheia, diz Clóvis de Barros Filho.

O que é o ódio? Tristeza acompanhada da ideia da sua causa. Então, eu me deparo lá [nas redes sociais] com indivíduos com grande notoriedade e tenho em relação a eles um sentimento de tristeza. [...] Porque o mundo digital permite uma aproximação e uma constatação de que eles vivem uma vida que não é a minha, que no meu entendimento é superior à minha, e que, portanto, a constatação de que isso é uma exclusividade do outro, e não é propriamente parte integrante da minha vida, me entristece. Clóvis de Barros Filho

