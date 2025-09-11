Cidade brasileira terá 1º santuário do mundo dedicado a santo millennial

A Arquidiocese de Campo Grande (MS) anunciou que uma capela na capital sul-mato-grossense vai se tornar o primeiro santuário do mundo dedicado a São Carlo Acutis, conhecido como o "santo millennial".

O que aconteceu

O local escolhido é a Capela Nossa Senhora Aparecida, também chamada de Capela do Milagre, que pertence à Paróquia São Sebastião. O anúncio foi feito neste domingo (7) pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, durante a Missa de Ação de Graças pela canonização do jovem italiano.

A missa reuniu mais de 4,5 mil fiéis. A celebração marcou o fim de meses de preparação para a canonização de Carlo, proclamada oficialmente pelo Vaticano também no domingo. Segundo a arquidiocese, fiéis se espalharam pela igreja, áreas externas e salões da paróquia.

O espaço tem ligação direta com o santo. Em 2013, um milagre atribuído à intercessão de Carlo foi reconhecido justamente em Campo Grande, o que tornou a cidade um marco para a devoção ao jovem.

O padre Marcelo Tenório com a relíquia de São Carlo Acutis: um pulôver que pertenceu ao santo Imagem: Reprodução/Redes sociais

A cerimônia também teve momentos de forte simbolismo. Entre eles, a exibição de um pulôver azul usado por Carlo, relíquia doada por sua mãe, Antonia Salzano, à Paróquia São Sebastião. A peça abriu a programação da semana da canonização e, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, só voltará a ser exibida na Festa de Nossa Senhora Aparecida, em outubro.

Dom Dimas destacou a importância da decisão. "Me pareceu muito razoável que a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o primeiro milagre reconhecido de São Carlo Acutis, seja erigida em santuário, dedicado aos dois", disse.

O santuário será oficializado em 12 de outubro. A partir dessa data, a Capela do Milagre passará a se chamar Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis.

Santo Millennial já tem paróquia no Brasil

A primeira paróquia do mundo dedicada a São Carlo Acutis também fica no Brasil. Localizado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, o templo foi fundado em janeiro de 2023 e fica dentro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro.

Paróquias são territórios dentro de uma diocese e costumam atender a comunidade local. Enquanto isso, os santuários atendem fieis vindos de outras regiões atraídos por algo especificamente naquele lugar.

Dois milagres são reconhecidos pela Igreja; um deles aconteceu no Brasil

Acutis teria curado um menino de Campo Grande. Matheus Vianna tinha 2 anos quando foi diagnosticado com pâncreas anular, uma rara doença congênita. Um dos principais sintomas da condição eram os vômitos repetidos.

Quadro de obstrução digestiva poderia ser revertido apenas com cirurgia, que não foi realizada. A avó explicou ao UOL, no ano passado, que Matheus estava "muito magro e fraco" e o procedimento poderia ser arriscado. "Cheguei a chorar para a doutora e dizia que ia perder o menino", disse.

Família de Matheus diz que ele foi curado após tocar em uma outra peça de roupa que teria o sangue de Carlo Acutis. Em 2013, o padre Marcelo Tenório trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu ao futuro santo.

Líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre durante a missa. Segundo o relato da família, na ocasião, Matheus perguntou ao avô o que era um "milagre''. "É quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e ela se realiza'', teria respondido à criança.

O menino estendeu os braços para tocar na peça e pediu para "parar de vomitar". Após o episódio, a avó ficou impressionada com a mudança da criança e resolveu refazer os exames, que não mostraram mais a lesão. Hoje com 15 anos, Matheus vive com a família em Goiás e guarda um quadro de Acutis com ele.

Ao UOL, avó de Matheus falou que neto é reservado. Um adolescente normal, que gosta muito de comer, jogar, e ficar no celular'', descreveu a avó Solange Lins Vianna. Segundo ela, o menino é reservado e não gosta da atenção que passou a receber após o caso se tornar público.

Milagre não é única ligação de Carlo Acutis com o Brasil. O adolescente morreu aos 15 anos, vítima de leucemia, na cidade italiana de Monza, no dia 12 de outubro. Na data, é celebrado pelos católicos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

E o outro milagre?

Segundo milagre atribuído a Acutis foi a cura de uma mulher chamada Valeria Valverde. A costa-riquenha de 21 anos entrou em coma após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, no qual ela bateu a cabeça gravemente.

Mãe de Valéria fez uma peregrinação a Assis, na Itália, para rezar pela cura da filha no túmulo de Acutis. Ela deixou um bilhete escrito e, no mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha. No dia seguinte, recuperou o movimento dos membros superiores e parcialmente a fala.

* Com informações de reportagem publicada em 07/09/2025.