Topo

Notícias

China diz que seu novo porta-aviões navegou pelo Estreito de Taiwan

11/09/2025 21h48

A China anunciou nesta sexta-feira (12, data local) que o Fujian, seu terceiro e mais novo porta-aviões, navegou pelo sensível Estreito de Taiwan para realizar "experimentos de pesquisa científica e missões de treinamento" no Mar do Sul da China.

Nos últimos anos, Pequim investiu bilhões de dólares na modernização de suas forças armadas, uma tendência que preocupa alguns governos do leste da Ásia, embora os chineses afirmem que seus objetivos são pacíficos.

A China tem dois porta-aviões atualmente em operação: o Liaoning e o Shandong, enquanto o Fujian está em fase de testes marítimos.

A Marinha chinesa declarou nesta sexta que os testes e o treinamento inter-regionais do Fujian "são parte normal do processo de construção do porta-aviões".

Não estão "voltados para nenhum objetivo específico", declarou Leng Guowei, porta-voz da Marinha, em comunicado.

A China intensificou a expansão de suas forças navais nos últimos anos para ampliar seu alcance no Pacífico e desafiar a aliança liderada pelos Estados Unidos.

Um funcionário de segurança de Taiwan disse em junho que Pequim havia posicionado seus dois grupos de porta-aviões ao redor da ilha em maio.

O Partido Comunista negou descartar o uso da força para tomar o controle de Taiwan, uma ilha de governo democrático e autônomo que a China reivindica como parte de seu território.

isk/je/dhw/ag/mel/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Fux isolado e Gilmar na plateia: como foi o dia da condenação de Bolsonaro

STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e o deixa inelegível por décadas

Delegada esposa de assassino confesso de gari é indiciada por prevaricação

Trump diz que vai ao funeral de Kirk e chama assassino de 'animal'

Sóstenes Cavalcante diz fazer 'trabalho com ministros do STF' por anistia

Bia Haddad vence confronto brasileiro nas oitavas do SP Open

Turista argentino é encontrado morto; polícia fala em Boa noite, Cinderela

MP denuncia assassino confesso de gari em BH e pede multa de R$ 150 mil

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro recorrerá após condenação no STF

Defesa de Bolsonaro diz que recebe condenação com "profunda discordância e indignação"