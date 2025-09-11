Cármen Lúcia inicia voto no STF que pode formar maioria para condenar Bolsonaro por golpe

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde desta quinta-feira o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado com o voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria no colegiado favorável à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais sete réus na ação penal.

Até o momento, o julgamento tem dois votos para condenar Bolsonaro, dados pelo relator do processo, Alexandre de Moraes, e pelo ministro Flávio Dino, que acompanhou o colega. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente.

Após o voto de Cármen Lúcia, o último magistrado a votar será o presidente do colegiado, Cristiano Zanin.

Na véspera, Fux deu um longo voto em que absolveu Bolsonaro e outros cinco réus de todos os cinco crimes de que são acusados. O ministro, no entanto, se manifestou pela punição do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Tanto Cid quanto Braga Netto já têm maiorias formadas na Primeira Turma para serem condenados.

O julgamento, que começou na semana passada, deve acabar na sexta-feira, quando a expectativa é que os ministros discutam o tempo das eventuais penas e quais os regimes de cumprimento de penas, a chamada dosimetria.

Há ampla expectativa de que a Primeira Turma, composta por cinco membros, condene Bolsonaro em todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Se condenado, Bolsonaro poderá pegar até 43 anos de prisão, se considerados agravantes para os crimes.

O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, nega todas as acusações. Ele afirma que, embora tenha tido conversas sobre a possível decretação de Estado de Sítio, jamais deu qualquer ordem nesse sentido. Alega também que estava nos Estados Unidos quando aconteceram os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.