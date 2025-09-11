Cantor britânico Ed Sheeran lança seu oitavo álbum

O cantor britânico Ed Sheeran, que em dezembro inicia uma turnê mundial na Europa, lança, nesta sexta-feira (12), um novo álbum, "Play", o oitavo do artista de 34 anos, que desfruta de grande sucesso em todo o mundo.

Este oitavo álbum, com uma capa rosa, chega após "Autumn Variations", que foi lançado no mercado em 2023.

Com músicas que tomam elementos de folk, hip hop, pop, dance, soul e rock, Sheeran é o sexto artista mais ouvido no Spotify.

Seu tema "Shape of You", lançado em 2017, está entre os mais reproduzidos no mundo, segundo esta plataforma.

O artista, que cresceu perto de Ipswich, no leste da Inglaterra, anunciou, esta semana, que está se preparando para viver temporariamente nos Estados Unidos.

"Me sinto como a única pessoa a mudar para os Estados Unidos", brincou em uma entrevista para o podcast The 2 Johnnies.

"Vou sair em turnê lá por um tempo. Tenho uma família, não posso ficar indo e voltando", explicou o cantor, que acrescentou no Instagram que não quer ficar viajando entre Londres e San Diego.

O artista negou que sua decisão estivesse motivada por razões fiscais. "Continuarei pagando meus impostos no Reino Unido, porque é lá que eu moro", escreveu.

Sua mudança temporária aos Estados Unidos impedirá que ele compareça aos jogos do Ipswich Town, equipe da segunda divisão inglesa de futebol, da qual é torcedor.

Ed Sheeran, que adquiriu uma participação minoritária de 1,4% no clube, se tornando acionista, em agosto de 2024, costuma frequentar o Portmand Road, estádio da equipe inglesa.

