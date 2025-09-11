Topo

Caminhão-tanque explode no México e deixa ao menos 10 mortos e 70 feridos

Um dos veículos danificados na explosão de um caminhão-tanque na Cidade do México - Quetzalli Blanco/Reuters
Um dos veículos danificados na explosão de um caminhão-tanque na Cidade do México Imagem: Quetzalli Blanco/Reuters
11/09/2025 06h44

Ao menos dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque de gás capotar, pegar fogo e explodir em uma rodovia na Cidade do México, segundo as autoridades locais.

O que aconteceu

Explosão atinge veículos próximos. A explosão e o incêndio atingiram vários carros e caminhões que estavam perto de onde ocorreu o acidente, localizado na divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho estado do México.

Ao menos 10 pessoas perderam a vida e 70 estão feridas. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, divulgou no X (antigo Twitter) uma lista preliminar de hospitalizados, que será atualizada conforme as avaliações médicas prosseguem.

Vítimas sofreram queimaduras graves. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente. Muitas vítimas tiveram queimaduras graves, segundo autoridades locais. O corpo de bombeiros informou que as chamas foram totalmente extintas dentro e ao redor do caminhão-tanque que transportava gás.

Segundo acidente grave na semana no México. No dia 8 de setembro, um trem de carga colidiu com um ônibus de passageiros de dois andares no centro do país, deixando mortos e pelo menos 61 feridos. A operadora do trem afirmou que o ônibus tentava cruzar a linha férrea no momento do impacto.

Autoridades investigam a colisão entre trem e ônibus. A Procuradoria-Geral do Estado do México informou que dez pessoas morreram, sendo sete mulheres e três homens. Alguns feridos permanecem em estado grave, enquanto outros já receberam alta hospitalar.

Com Reuters.

