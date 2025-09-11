Caminhão-tanque explode no México e deixa ao menos 10 mortos e 70 feridos

Ao menos dez pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque de gás capotar, pegar fogo e explodir em uma rodovia na Cidade do México, segundo as autoridades locais.

O que aconteceu

Explosão atinge veículos próximos. A explosão e o incêndio atingiram vários carros e caminhões que estavam perto de onde ocorreu o acidente, localizado na divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho estado do México.

Ao menos 10 pessoas perderam a vida e 70 estão feridas. A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, divulgou no X (antigo Twitter) uma lista preliminar de hospitalizados, que será atualizada conforme as avaliações médicas prosseguem.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas? pic.twitter.com/1xBe8yYjSj -- Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

Vítimas sofreram queimaduras graves. Equipes de emergência foram acionadas rapidamente. Muitas vítimas tiveram queimaduras graves, segundo autoridades locais. O corpo de bombeiros informou que as chamas foram totalmente extintas dentro e ao redor do caminhão-tanque que transportava gás.

Segundo acidente grave na semana no México. No dia 8 de setembro, um trem de carga colidiu com um ônibus de passageiros de dois andares no centro do país, deixando mortos e pelo menos 61 feridos. A operadora do trem afirmou que o ônibus tentava cruzar a linha férrea no momento do impacto.

Autoridades investigam a colisão entre trem e ônibus. A Procuradoria-Geral do Estado do México informou que dez pessoas morreram, sendo sete mulheres e três homens. Alguns feridos permanecem em estado grave, enquanto outros já receberam alta hospitalar.

Com Reuters.