Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios limitados ao valor do mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem quantias superiores.

Para saber a data correta do repasse, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo site e pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

No Meu INSS, além do extrato de pagamento, é possível consultar informações pessoais e utilizar diversos serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo