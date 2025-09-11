Topo

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês

INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 25 de setembro - Pinterest
INSS abre calendário para quem recebe até um salário mínimo em 25 de setembro Imagem: Pinterest
do UOL

Colaboração para o UOL

11/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios limitados ao valor do mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem quantias superiores.

Para saber a data correta do repasse, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo site e pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

No Meu INSS, além do extrato de pagamento, é possível consultar informações pessoais e utilizar diversos serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Aprenda a solicitar o Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Datas do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando você pode retirar

Deflação traz alívio momentâneo, mas ameaça economia no longo prazo

Aos 15, jovem amazonense dá palestras sobre finanças em escolas do Brasil

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês

Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

UOL vence 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

'Tinder do Emprego' aposta em IA e já soma 17 mil novas contratações

Gás do Povo: quando beneficiários poderão retirar botijões de graça?

Mesmo com deflação em agosto, serviços impedirão recuo mais rápido do IPCA