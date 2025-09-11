Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.
O que aconteceu
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios limitados ao valor do mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem quantias superiores.
Para saber a data correta do repasse, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo site e pelo aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha Gov.br.
Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
No Meu INSS, além do extrato de pagamento, é possível consultar informações pessoais e utilizar diversos serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.
Calendário de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10