Topo

Economia

Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

Pagamento do Bolsa Família de setembro começa no dia 17 - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Pagamento do Bolsa Família de setembro começa no dia 17 Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

11/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário. Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Próximos calendários

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios garantidos pelo programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para permanência no Bolsa Família

Para garantir a continuidade do benefício, as famílias precisam cumprir alguns compromissos relacionados à saúde e à educação, como:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar peso e crescimento de crianças menores de 7 anos;

manter a carteira de vacinação em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária dos pagamentos. Por isso, é essencial que os beneficiários fiquem atentos para evitar bloqueios.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Aprenda a solicitar o Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Datas do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando você pode retirar

Deflação traz alívio momentâneo, mas ameaça economia no longo prazo

Aos 15, jovem amazonense dá palestras sobre finanças em escolas do Brasil

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês

Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

UOL vence 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

'Tinder do Emprego' aposta em IA e já soma 17 mil novas contratações

Gás do Povo: quando beneficiários poderão retirar botijões de graça?

Mesmo com deflação em agosto, serviços impedirão recuo mais rápido do IPCA