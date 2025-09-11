Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário. Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os depósitos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Próximos calendários

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios garantidos pelo programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para permanência no Bolsa Família

Para garantir a continuidade do benefício, as famílias precisam cumprir alguns compromissos relacionados à saúde e à educação, como:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar peso e crescimento de crianças menores de 7 anos;

manter a carteira de vacinação em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária dos pagamentos. Por isso, é essencial que os beneficiários fiquem atentos para evitar bloqueios.