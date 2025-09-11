Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo; veja lista
O Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo, apontou o prestigiado levantamento anual "World's Best Specialized Hospitals" da revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista divulgado ontem, com as indicações para o ano de 2026.
O que aconteceu
Após ouvir pacientes, recomendações de médicos e checar certificações dos hospitais entre maio e julho deste ano, a premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores do mundo. Eles não foram ranqueados em nenhuma ordem particular na relação geral:
- Mater Dei Hospital Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG)
- Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP)
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)
- Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)
- Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro (RJ)
- Pro Matre Paulista, em São Paulo (SP)
- A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)
- Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo (SP)
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)
- HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo (SP)
- Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo (SP)
- Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo (SP)
- Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP)
- Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)
- Hospital Nove de Julho, em São Paulo (SP)
- Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo (SP)
- Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo (SP)
- Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo (SP)
- Instituto do Coração (InCor), em São Paulo (SP)
Mas também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.
O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo). Confira cada ranking:
Cirurgia cardíaca
(de 150 selecionados)
28º: Instituto do Coração (InCor), em São Paulo
42º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
50º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
64º: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo
75º: Hospital Pró Cardíaco, no Rio de Janeiro
105º: HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo
116º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
132º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
Cardiologia
(de 300 selecionados)
12º: Instituto do Coração (InCor), em São Paulo
16º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
43º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
46º: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo
106º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
107º: Hospital Pró Cardíaco, no Rio de Janeiro
116º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
155º: Hospital Mater Dei Santo Agostinho, em Belo Horizonte
224º: (HCOR) Hospital do Coração, em São Paulo
259º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
299º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo
Endocrinologia
(de 150 selecionados)
59º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
67º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
96º: Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas
Gastroenterologia
(de 150 selecionados)
8º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
31º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
36º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
113º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
117º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo
134º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
Neurologia
(de 150 selecionados)
32º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo
36º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
43º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
114º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
125º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
135º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
147º: Hospital Nove de Julho, em São Paulo
Neurocirurgia
(de 125 selecionados)
19º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
39º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
40º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
41º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
90º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo
116º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
Ginecologia e Obstetrícia
(de 125 selecionados)
25º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
30º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
88º: Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo
93º: Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo
114º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
115º: Pro Matre Paulista, em São Paulo
Oncologia
(de 300 selecionados)
17º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
19º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
50º: A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo
67º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
182º: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em São Paulo
252º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
272º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
Ortopedia
(de 150 selecionados)
28º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
74º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo
76º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
Pediatria
(de 250 selecionados)
39º: A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo
54º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
63º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
70º: Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba
103º: Hospital Infantil Sabará, em São Paulo
112º: Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo
172º: Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo
185º: Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas
197º: GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo
204º: Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo
232º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
237º: Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo
238º: Pro Matre Paulista, em São Paulo
Pneumologia
(de 150 selecionados)
46º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
81º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo
107º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
Urologia
(de 125 selecionados)
15º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
54º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
Hospitais Inteligentes
A Newsweek ainda divulgou esta semana a lista "World's Best Smart Hospitals 2026", que reconhece os centros médicos que melhor fazem uso de tecnologia em seu atendimento. Foram avaliados equipamento de ponta para exames de imagem, telemedicina, inteligência artificial e adoção de robótica em procedimentos.
350 hospitais de 30 países foram reconhecidos nesta premiação. Entre eles estão centros médicos de EUA, Israel, Suécia, Colômbia, Índia, Coreia do Sul e Singapura, entre outros. Todos são "lideranças de inovação na indústria médica, implementando mudanças sistêmicas que vão levar o cuidado dos pacientes ao futuro", segundo a publicação.
Brasil assumiu a dianteira da América Latina mais uma vez com dois representantes no top 100. Ambos se destacaram nas áreas de robótica, inteligência artificial e tecnologias de segurança do paciente, de acordo com a Newsweek.
- 28º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo
- 69º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo
Sem destaques em uma categoria específica, aparecem entre 101º e 350º:
- 118º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo
- 198º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre
- 268º: Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo