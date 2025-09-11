Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo; veja lista

O Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo, apontou o prestigiado levantamento anual "World's Best Specialized Hospitals" da revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista divulgado ontem, com as indicações para o ano de 2026.

O que aconteceu

Após ouvir pacientes, recomendações de médicos e checar certificações dos hospitais entre maio e julho deste ano, a premiação destacou 22 centros médicos brasileiros entre os 673 melhores do mundo. Eles não foram ranqueados em nenhuma ordem particular na relação geral:

Mater Dei Hospital Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MG)

Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP)

Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR)

Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS)

Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro (RJ)

Pro Matre Paulista, em São Paulo (SP)

A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP)

Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo (SP)

GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo (SP)

HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo (SP)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo (SP)

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo (SP)

Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo (SP)

Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo (SP)

Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP)

Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)

Hospital Nove de Julho, em São Paulo (SP)

Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo (SP)

Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo (SP)

Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP)

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo (SP)

Instituto do Coração (InCor), em São Paulo (SP)

Mas também foram divulgados 12 rankings de especialidades, onde é possível checar o desempenho dos brasileiros segundo a necessidade dos pacientes. Eles ainda incluem um representante que não entrou na relação geral dos melhores hospitais especializados, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que se destacou na área de oncologia.

O Brasil tem os melhores hospitais da América Latina em todas as especialidades analisadas. O Hospital Israelita Albert Einstein lidera em sete das 12 especialidades. No entanto, o melhor centro médico do continente para tratar doenças neurológicas é um hospital público —o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo). Confira cada ranking:

Cirurgia cardíaca

(de 150 selecionados)

28º: Instituto do Coração (InCor), em São Paulo

42º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

50º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

64º: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo

75º: Hospital Pró Cardíaco, no Rio de Janeiro

105º: HCOR (Hospital do Coração), em São Paulo

116º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

132º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

Cardiologia

(de 300 selecionados)

12º: Instituto do Coração (InCor), em São Paulo

16º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

43º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

46º: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo

106º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

107º: Hospital Pró Cardíaco, no Rio de Janeiro

116º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

155º: Hospital Mater Dei Santo Agostinho, em Belo Horizonte

224º: (HCOR) Hospital do Coração, em São Paulo

259º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

299º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo

Endocrinologia

(de 150 selecionados)

59º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

67º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

96º: Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas

Gastroenterologia

(de 150 selecionados)

8º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

31º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

36º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

113º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

117º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo

134º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

Neurologia

(de 150 selecionados)

32º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo

36º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

43º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

114º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

125º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

135º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

147º: Hospital Nove de Julho, em São Paulo

Neurocirurgia

(de 125 selecionados)

19º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

39º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

40º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

41º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

90º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo

116º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Ginecologia e Obstetrícia

(de 125 selecionados)

25º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

30º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

88º: Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo

93º: Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo

114º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

115º: Pro Matre Paulista, em São Paulo

Oncologia

(de 300 selecionados)

17º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

19º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

50º: A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo

67º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

182º: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em São Paulo

252º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

272º: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Ortopedia

(de 150 selecionados)

28º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

74º: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo

76º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Pediatria

(de 250 selecionados)

39º: A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo

54º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

63º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

70º: Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba

103º: Hospital Infantil Sabará, em São Paulo

112º: Hospital São Paulo (Hospital Universitário da Unifesp), em São Paulo

172º: Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo

185º: Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas

197º: GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP), em São Paulo

204º: Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo

232º: Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), em São Paulo

237º: Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo

238º: Pro Matre Paulista, em São Paulo

Pneumologia

(de 150 selecionados)

46º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

81º: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo

107º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Urologia

(de 125 selecionados)

15º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

54º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

Hospitais Inteligentes

A Newsweek ainda divulgou esta semana a lista "World's Best Smart Hospitals 2026", que reconhece os centros médicos que melhor fazem uso de tecnologia em seu atendimento. Foram avaliados equipamento de ponta para exames de imagem, telemedicina, inteligência artificial e adoção de robótica em procedimentos.

350 hospitais de 30 países foram reconhecidos nesta premiação. Entre eles estão centros médicos de EUA, Israel, Suécia, Colômbia, Índia, Coreia do Sul e Singapura, entre outros. Todos são "lideranças de inovação na indústria médica, implementando mudanças sistêmicas que vão levar o cuidado dos pacientes ao futuro", segundo a publicação.

Brasil assumiu a dianteira da América Latina mais uma vez com dois representantes no top 100. Ambos se destacaram nas áreas de robótica, inteligência artificial e tecnologias de segurança do paciente, de acordo com a Newsweek.

28º: Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

69º: Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Sem destaques em uma categoria específica, aparecem entre 101º e 350º: