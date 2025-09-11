Topo

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro, diz Itamaraty

11/09/2025 20h36

O governo brasileiro rejeitou nesta quinta-feira (11) as "ameaças" feitas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que assegurou que Washington "responderá adequadamente" à "injusta" condenação por golpismo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia", afirmou no X o Itamaraty.

O governo de Donald Trump tem apoiado abertamente Bolsonaro durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado. Em agosto, impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros.

