Defesa indica que pedirá prisão domiciliar se Bolsonaro for condenado

O advogado Paulo Cunha Bueno disse que poderá pedir prisão domiciliar para ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele seja condenado pela trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

"Isso poderá ser levado à mesa em algum momento", afirmou Bueno. "Não vou antecipar o que acontecerá ou não, porque a gente não tem o resultado do julgamento", ponderou, ao chegar para o quinto dia de julgamento.

O principal motivo seria saúde. "Evidentemente, o presidente Bolsonaro tem uma situação de saúde muito delicada", afirmou o advogado. Bolsonaro tem 70 anos e diversos problemas de saúde decorrentes da facada que levou no atentado durante a campanha eleitoral de 2018.

Nos bastidores de Brasília, a possibilidade de cumprir pena em casa é dada como certa. O mais recente é uma esofagite intensa que o obrigou a ficar de repouso durante o mês de julho, mas o ex-presidente já teve que usar bolsa de colostomia e ficou internado em UTI.

O ex-presidente pediu para ir ao hospital no próximo domingo (14), quando o julgamento já deverá ter acabado. Trata-se de uma retirada de lesões na pele, segundo pedido da defesa. O procedimento será feito no Hospital DF Star, em Brasília, com previsão de alta para o mesmo dia.

Recorrer a cortes internacionais

Bueno disse ainda que "com certeza" vai recorrer a tribunais internacionais em caso de condenação. "Essas violações, de juízo de exceção, cerceamento de defesa, pavimentam fortemente esse tipo de abordagem em cortes internacionais", ponderou.

Ele citou alguns motivos. "Incompetência da Primeira Turma e cerceamento de defesa, que são teses graves. São teses que, colocadas em cortes internacionais, são teses muito caras. Por quê? São interpretadas como violação de direitos humanos", argumentou.

O presidente Lula (PT) fez movimento semelhante. Condenado na Lava Jato, Lula recorreu à ONU (Organização das Nações Unidas) antes de ter sua condenação revista pelo STF.