Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) já formou maioria para condenar Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados nos cinco crimes pelos quais eles são réus no julgamento da trama golpista. A eventual prisão após a confirmação da condenação do ex-presidente só pode ocorrer, entretanto, depois do trânsito em julgado.

O que aconteceu

A eventual prisão dos réus não ocorre de forma automática. A detenção só deverá ser efetivada após julgamento dos recursos contra a condenação.

A gente precisa fazer uma distinção do que é prisão pena e do que é a prisão cautelar [...] a prisão-pena só vai acontecer após o trânsito em julgado, que nada mais é do que um momento no processo em que se reconhece que não há mais potencialidade recursal.

Não é algo tão automático, a gente publica ali o acórdão e daí já na sequência a gente vai ter essa prisão. Fora que, na minha leitura, ainda há potencialidade de alguns recursos serem apresentados após o último voto ali do ministro Zanin e a conclusão pela condenação, se for essa conclusão da primeira turma.

Juliana Bertoldi, advogada criminalista

A dosimetria das penas deve acontecer amanhã. Bertoldi avalia que a tendência do STF de analisar e punir cada crime de forma autônoma deve ser observada. A advogada explicou como a defesa pode buscar a redução das penas, mas vê cenário de punições severas.

O primeiro passo para a dosimetria é a gente identificar quais desses delitos restaram comprovados, alocar em uma linha do tempo para entender se a gente está diante de alguma hipótese em que um crime pode absorver o outro, que uma conduta foi meio para cometimento de outra.

O que as defesas fazem, é claro, é sempre argumentar para tentar diminuir essa pena base o máximo possível, porque quando a gente fizer análise de majorantes, de qualificadoras, nas outras duas fases, esse cálculo vai incidir sobre a pena base.

Bolsonaro pode ser preso por quanto tempo?

Bolsonaro pode ser condenado a uma pena máxima de 46 anos. Caso ele seja considerado culpado por todos os crimes dos quais é acusado no julgamento da trama golpista.

PGR denunciou Bolsonaro por cinco crimes. Nas alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, o órgão reafirmou as acusações contra o réu por:

Liderar organização criminosa armada: até 20 anos de reclusão; Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito: até 8 anos de prisão; Golpe de Estado: máxima de 12 anos de reclusão; Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima: pena máxima de 3 anos de prisão; Deterioração de patrimônio tombado: até 3 anos de prisão.

Apesar da soma das acusações, Bolsonaro não poderia ficar 46 anos na prisão. Isso porque, no Brasil, o tempo máximo de cumprimento de pena é de 40 anos. Esse limite foi ampliado de 30 para 40 anos com a aprovação do pacote anticrime, apresentado pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, durante o governo do próprio Bolsonaro.

Além disso, há formas de progressão de regime previstas na lei. Com elas, condenados criminalmente tentam recorrer para não ficarem encarcerados, indo do regime fechado para o semiaberto e aberto. É raro, portanto, um cumprimento de pena tão longo.

Para especialista, é "improvável" que Bolsonaro seja condenado à pena máxima. O professor de direito penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Davi Tangerino explica, porém, que uma sentença mais dura poderia ocorrer diante de possíveis agravantes. No caso do crime de organização criminosa, por exemplo, a pena poderia aumentar em até 12 anos por Bolsonaro ser considerado líder do grupo.

*Com informações de reportagens publicadas em 07/09/2025 e 15/07/2025