Topo

Notícias

Bolsonaro já foi absolvido ou condenado? Veja parcial do julgamento no STF

3.set.2025 - Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar na casa dele em Brasília - Sergio Lima/AFP
3.set.2025 - Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Sergio Lima/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 12h15Atualizada em 11/09/2025 12h37

O STF ainda não definiu o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para que ele seja condenado, são precisos três votos. Até agora, dois ministros votaram a favor da punição e um foi contra.

O que aconteceu

O STF está a um voto da condenação. O julgamento acontece na Primeira Turma, composta por cinco ministros. Sendo assim, são necessários três votos para formar maioria. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram a favor. Luiz Fux votou contra.

A sessão será retomada hoje, às 14h. A próxima a votar é a ministra Cármen Lúcia. Em seguida, será a vez de Cristiano Zanin.

A previsão é de que o julgamento termine na sexta-feira. No último dia, é esperada a decisão sobre eventuais penas.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), há outros sete réus no núcleo crucial da trama golpista. Veja todos os réus:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante

Incêndio atinge galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo

No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

Cardumes mortos ao longo do Paraopeba reacende alerta de contaminação em MG

Cantor britânico Ed Sheeran lança seu oitavo álbum