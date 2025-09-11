Bolsonaro já foi absolvido ou condenado? Veja parcial do julgamento no STF

O STF ainda não definiu o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para que ele seja condenado, são precisos três votos. Até agora, dois ministros votaram a favor da punição e um foi contra.

O que aconteceu

O STF está a um voto da condenação. O julgamento acontece na Primeira Turma, composta por cinco ministros. Sendo assim, são necessários três votos para formar maioria. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram a favor. Luiz Fux votou contra.

A sessão será retomada hoje, às 14h. A próxima a votar é a ministra Cármen Lúcia. Em seguida, será a vez de Cristiano Zanin.

A previsão é de que o julgamento termine na sexta-feira. No último dia, é esperada a decisão sobre eventuais penas.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), há outros sete réus no núcleo crucial da trama golpista. Veja todos os réus: