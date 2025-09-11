Bolsonaro palestrou em evento de Charlie Kirk nos EUA após perder eleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou em um evento da Turning Point USA, organização de Charlie Kirk, nos Estados Unidos em 2023.

O que aconteceu

Evento ocorreu em Miami, em 3 de fevereiro de 2023, período em que Bolsonaro estava nos EUA. Ex-presidente do Brasil deu uma palestra no "Power of the People" (poder do povo, em tradução livre), organizado pela Turning Point USA.

Foi uma das primeiras participações de Bolsonaro em um evento público após derrota nas eleições presidenciais. Ele viajou para os EUA no dia 30 de dezembro de 2022.

Participação de Bolsonaro teve destaque. Kirk divulgou o evento nas suas redes dizendo que "o Brasil se tornou um campo de batalha fundamental no conflito global entre o poder do povo e a tirania de uma máquina globalista corrupta". No evento, ele introduziu Bolsonaro chamando-o de "lutador contra o marxismo".

Jair Bolsonaro participou de evento da Turning Point USA em 2023 Imagem: Divulgação/Turning Point USA

Eduardo Bolsonaro compartilhou entrevista do ex-presidente a Kirk. Na mesma ocasião do evento, Kirk gravou uma entrevista em vídeo com Bolsonaro, que foi lembrada pelo deputado federal e filho do presidente no Instagram hoje.

Kirk foi morto ontem enquanto discursava em um evento. Ele levou um tiro no pescoço, foi socorrido, mas não resistiu.

Um suspeito do ataque foi detido e liberado após prestar depoimento. As investigações continuam.