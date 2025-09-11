Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado nesta quinta-feira (11) a 27 anos e três meses de prisão por ter tentado um golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Em resumo, 27 anos e três meses de pena privativa de liberdade", disse o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do processo penal, Alexandre de Moraes, ao anunciar a sentença contra Bolsonaro.

