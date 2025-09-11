Topo

Notícias

Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1

11/09/2025 20h48

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (11) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação das sedes dos Três Poderes durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Com a decisão, Bolsonaro e os demais condenados deverão ajudar a pagar os prejuízos provocados com o vandalismo ocorrido no edifício-sede do Supremo, Congresso e o Palácio do Planalto.

Notícias relacionadas:

O pagamento deverá ser efetivado após o fim de todos os recursos contra a condenação.

A indenização é uma das consequências da condenação dos acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. 

Por 4 votos a 1, a Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder após as eleições de 2022. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente é punido por esse crime.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Defesa de Bolsonaro recorrerá de condenação no STF (comunicado)

Defesa de Bolsonaro diz que recebe condenação com "profunda discordância e indignação"

Daniela Lima: Fala de Valdemar sobre Fux alimenta ideia de STF politizado

Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

Veja como ficaram as penas dos condenados pela trama golpista

Lula: País reagirá a eventual sanção de Trump após condenação de Bolsonaro

Daniela Lima: Ida de Gilmar Mendes a julgamento foi solidariedade a Moraes

'Só visão descolada da realidade encontrará neste julgamento posição política', diz Barroso

Ao lado de Barroso, Zanin proclama resultado de julgamento que impôs prisão a Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer após condenação pelo STF

Flávio Bolsonaro chama Moraes de 'psicopata' e defende anistia total