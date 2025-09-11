Condenado por trama golpista, Bolsonaro fica ainda mais tempo inelegível?

Com a condenação por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ficar impedido de participar de eleições ao menos até terminar de cumprir a pena, estabelecida hoje pelo STF em 27 anos e 3 meses.

Constituição prevê suspensão de direitos

Toda pessoa com condenação criminal transitada em julgado —quando não há mais possibilidade de recorrer— tem os direitos políticos suspensos enquanto cumpre a pena. Sem esses direitos, o condenado não pode participar ou votar em eleições, assumir qualquer cargo público, nem mesmo se filiar a partido.

Bolsonaro já estava inelegível até 2030 após ter sido condenado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico. Em 2023, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou que o político não pode se eleger a nenhum cargo público por oito anos, que começaram a contar a partir da eleição de 2022, quando aconteceram os ilícitos.

A inelegibilidade é diferente da suspensão de direitos políticos: na primeira, o indivíduo não pode exercer nenhum mandato eletivo, mas pode votar e participar de partidos.

A suspensão é bem mais ampla, ataca todos os direitos políticos do condenado: votar, ser votado, propor lei de iniciativa popular, filiação partidária, etc. A inelegibilidade é específica, atinge apenas o direito de ser votado. Guilherme Barcelos, doutor em direito constitucional e membro da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político)

Ficha Limpa pode complicar situação?

Depois de cumprida a pena, Bolsonaro pode ficar ainda mais tempo longe das urnas por causa da Lei da Ficha Limpa. A legislação proíbe que condenados por uma série de crimes fiquem ainda mais oito anos longe das urnas depois do cumprimento da pena.

Se o ex-presidente se encaixará na Lei da Ficha Limpa é outro debate. Isso porque a legislação se aplica a condenados por vários tipos de crime, como os eleitorais e contra a administração pública, mas o ex-presidente foi condenado por crimes contra o Estado democrático de Direito.

Essa tipificação é relativamente recente, criada em 2021 —sancionada, inclusive, pelo próprio Bolsonaro enquanto estava na Presidência. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alexandre Rollo, a Justiça ainda tem de esclarecer se os crimes contra o Estado democrático de Direito também geram inelegibilidade. "O Supremo pode interpretar que esses novos crimes [contra o Estado] também são crimes contra a administração pública, mas há espaço para contestação", disse.

O advogado diz, porém, que essa é uma discussão para quando Bolsonaro terminar de cumprir sua pena. "Depois do cumprimento da pena, se o Bolsonaro quisesse se candidatar, alguém poderia contestar, alegando essa inelegibilidade. E aí o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teria que dizer se a Ficha Limpa se aplica ou não. Mas essa será uma discussão para daqui muitos anos, depois que ele terminar de cumprir a pena", afirmou Rollo.

Interpretação não é unânime. Barcelos, da Abradep, diz que a jurisprudência do TSE é que a Lei da Ficha Limpa não se limita somente aos crimes citados na lista. "Além disso, Bolsonaro também foi condenado por crimes contra o patrimônio público, além de organização criminosa", aponta o especialista.