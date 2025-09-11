Topo

Notícias

Pela lei, Bolsonaro teria de ir a prisão de segurança máxima após sentença

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília - Sergio Lima - 11.set.2025/AFP
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Sergio Lima - 11.set.2025/AFP
Anna Satie
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 16h54Atualizada em 11/09/2025 16h54

A Primeira Turma do STF formou maioria hoje para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por, entre outros crimes, liderar organização criminosa armada. Segundo a lei, quem é condenado por chefiar grupos assim deve começar a cumprir a pena em prisões de segurança máxima.

O que aconteceu

Ministros ainda vão decidir o tamanho e o regime da pena a ser cumprida pelo ex-presidente. As penas máximas dos cinco crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado somam 46 anos de prisão.

A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer. A decisão do local de cumprimento da pena acontece depois que o caso transita em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso.

Se Bolsonaro for condenado em definitivo, quem decide o local do cumprimento da pena é o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. O advogado criminalista Renato Hachul explica que em ações penais que começam no STF, como é este caso, é o relator quem fiscaliza e decide sobre todas as questões envolvendo o cumprimento da pena, como o local e eventuais transferências. Ele também pode delegar essa função a um juiz de execução penal.

Quem lidera organização criminosa armada deve cumprir pena em presídio de segurança máxima. A determinação está prevista na lei das organizações criminosas, sancionada em 2013, e se aplica, por exemplo, ao caso do ex-presidente. No Brasil, existem cinco unidades desse tipo: em Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR) e em Brasília, no complexo penitenciário da Papuda.

Especialistas, porém, não acreditam que a lei será cumprida literalmente no caso do ex-presidente. "Moraes não deve seguir a letra fria da lei, é uma situação especial", avaliou o criminalista Ricardo Reis. "Imagino que Bolsonaro deva permanecer na prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, enquanto a decisão não transita em julgado e até depois, pelo estado de saúde vulnerável do ex-presidente."

Uma das possibilidades é que ele fique em uma sala especial, como as que outros ex-presidentes ficaram. Não há lei específica que estabeleça isso, mas foi o caso com Michel Temer, Fernando Collor e com o presidente Lula.

Outro cenário possível é a prisão militar. Como ex-capitão, Bolsonaro teria direito a cumprir a pena em um estabelecimento do Exército. Uma eventual perda de patente teria de ser analisada pelo STM (Superior Tribunal Militar).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO

Zanin rejeita questões preliminares levantadas pela defesas na ação penal do golpe

Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém delação de Cid