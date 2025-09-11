Bolsas de Nova York fecham em alta e com renovação de recordes com expectativa de alívio do Fed
As bolsas de Nova York fecharam em alta em dia de novas máximas recordes nos três principais índices após dados divulgados nesta quinta-feira, 11, manterem a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A aceleração do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em agosto acabou ofuscada pelo aumento acentuado nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA.
O Índice Dow Jones fechou em alta de 1,36%, atingindo 46.108,00 pontos; o S&P 500 avançou 0,85%, chegando a 6.587,47 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,72%, aos 22.043,07 pontos. Todas os três registraram altas recordes durante todo o dia e no fechamento.
Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA saltaram 27 mil na semana até 6 de setembro, a 263 mil, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 231 mil solicitações. Já o CPI subiu 0,4% em agosto ante julho, acima dos 0,3% esperados, e 2,9% no confronto anual, em linha com o previsto.
Entre as ações, as da Warner Brothers subiram 29% após a imprensa norte-americana divulgar que a Paramount estaria preparando uma oferta de compra. Já a Oracle, que na quarta-feira chegou a subir 36% e atingiu recordes, hoje caiu 6,27%.
As ações da Figure disparam 24,4% na estreia de sua negociação na Nasdaq diante do inabalável apetite por ofertas públicas iniciais (IPOs). A empresa que usa tecnologia blockchain para ajudar a gerar linhas de crédito com garantia imobiliária fixou o preço de suas ações no IPO acima da faixa esperada.
A Opendoor saltou 79,5% após a nomeação Kaz Nejatian, atualmente diretor de operações da Shopify, para CEO.
