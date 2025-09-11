Topo

Bolsas da Europa sobem com expectativas sobre juros do BCE e dados EUA

11/09/2025 07h42

Por Johann M Cherian e Tristan Veyet

(Reuters) - As bolsas de valores da Europa subiam no início dos negócios desta quinta-feira, com investidores aguardando com cautela a decisão de política monetária do Banco Central Europeu e um relatório importante sobre a inflação dos Estados Unidos mais tarde no dia.

Às 7h36 (horário de Brasília), o índice pan-europeu STOXX 600 subia 0,29% para 553,88 pontos.

As ações do setor militar lideravam a alta, avançando 0,8%, com investidores de olho em tensões geopolíticas em curso na parte oriental da Europa, depois que a Polônia abateu um drone supostamente russo nesta semana.

O principal evento do dia será a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu. A maioria dos economistas não espera nenhuma mudança no custo de empréstimos, mas os investidores examinarão as falas da presidente, Christine Lagarde, sobre como as perspectivas políticas e comerciais preocupantes influenciam a política monetária.

"Esperamos ver hoje uma atualização parcial das expectativas de crescimento e, talvez, uma confirmação adicional de que a pressão inflacionária está moderada", disse Jeremy Batstone-Carr, estrategista da Raymond James Investment Services.

"A economia da zona do euro está se mostrando resistente às tarifas comerciais dos EUA, embora a atividade esteja abaixo do potencial e provavelmente permanecerá assim até o final de 2025."

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,47%, a 9.269 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,16%, a 23.669 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 subia 0,90%, a 7.831 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,43%, a 42.240 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,14%, a 15.239 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,18%, a 7.743 pontos.

(Por Tristan Veyet em Gdansk e Johann M Cherian em Bengaluru)

