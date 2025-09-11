Topo

Bolsas da Ásia fecham em alta, impulsionadas por ações de tech após disparada da Oracle em NY

11/09/2025 05h53

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia favorecidas por renovado entusiasmo com a inteligência artificial (IA), um dia após os índices Nasdaq e o S&P 500 avançarem para novos recordes com dados benignos da inflação dos EUA e um salto da empresa americana de software Oracle.

O índice Nikkei subiu 1,22% em Tóquio, a 44.372,50 pontos, depois de atingir máxima intraday histórica durante o pregão, de 44.396,95 pontos. Apenas o SoftBank Group, conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, saltou 9,98% para um patamar recorde, após a Oracle, um de seus principais parceiros, revelar que conquistou vários contratos multibilionários de IA.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram desempenho misto, mas tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 encerraram a sessão em níveis recordes, em reação a números do PPI americano bem abaixo do esperado e à medida que a Oracle disparou 35,95% com balanço trimestral que detalhou os contratos de IA.

O otimismo com a IA também impulsionou ações de empresas chinesas de tecnologia. A desenvolvedora de chips de IA Cambricon Technologies, que é frequentemente descrita como Nvidia da China, avançou 9% em Xangai, enquanto a fabricante de chips por contrato SMIC subiu 6,1%.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve alta de 1,65%, a 3.875,31 pontos, enquanto Shenzhen Composto exibiu ganho ainda mais expressivo, de 2,54%, a 2.468,66 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,90% em Seul, 3.344,20 pontos, atingindo recorde pelo segundo dia consecutivo, e o Taiex registrou alta marginal de 0,09% em Taiwan, a 25.215,71 pontos. Na contramão, o Hang Seng caiu 0,43% em Hong Kong, a 26.086,32 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés positivo da região asiática e ficou no vermelho, com baixa de 0,29% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.805,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

